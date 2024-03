Il Giornale - De Laurentiis insegni al Napoli la marcatura a uomo come quando toglie i giocatori alle tv

Napoli - Gli azzurri escono sconfitti dalla sfida contro il Barcellona dando così l'addio alla Champions league. Ecco cosa scrive Il Giornale sulla gara del napoli e non solo:

"Il Napoli ha forse buttato la sua partita nei primi 20 minuti: figlio di una difesa dove il presidente De Laurentiis avrebbe dovuto insegnare ai suoi una sana marcatura a uomo, come quelle che gli riescono quando toglie i giocatori alle tv. Osimhen là davanti in rapporto conflittuale con il fuorigioco per tutto il primo tempo, mentre Kvara ha snobbato come un nobile impettito".