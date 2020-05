Il Giornale attacca l'Assocalciatori: parlavano di salute ma la priorità erano gli stipendi,nessuna decenza verso chi non tira fine mese o deve chiudere bottega

Notizie calcio - L'edizione odierna del Giornale attacca l'assocalciatori: "Nessuna decenza verso chi non tira fine mese o deve chiudere bottega. Si sono in innervositi solo per la spalmatura degli ingaggi. Niente da dire. Poi ci siamo accorti che, per salute, si intendeva anche: prima mettiamo a punto il problema stipendi. Eppure qui si parlava di un mese più o un mese in meno: però giocarsela tra stipendi spalmati e stipendi tagliati li ha fatti innervosire. Sarebbe stato opportuno un minimo di decenza pensando a chi non tira fine mese o deve chiudere bottega"