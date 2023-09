Il gesto di Garcia alla vigilia di Napoli-Udinese: cena con la squadra al Maradona

Notizie Calcio Napoli - Dalla gioia scudetto a questa nuova incerta situazione: il Napoli ritrova l’Udinese dopo la gioia dello scorso 5 maggio, ma questa volto il contorno è decisamente diverso.

Il gesto di Garcia prima di Napoli-Udinese

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, Rudi Garcia ha confermato la scelta di Aurelio De Laurentiis che da tempo ha rinunciato al ritiro prima del match in notturna ma ha voluto metterci comunque qualcosa di suo alla vigilia anche per scuotere i suoi: prima l’allenamento allo stadio Maradona, poi la cena nella sala vip dello stadio per stare ancora tutti insieme prima del rientro a casa.