La scelta di Giuntoli che ha rafforzato la posizione di Spalletti questa estate: il retroscena

Calcio Napoli - C'è un gesto di cristiano Giuntoli che ha rafforzato più che mai la posizione di Luciano Spalletti. Entrambi hanno lavorato insieme alla costruzione di questo nuovo Napoli che in estate è stato contestato per le cessioni eccellenti e perchè erano arrivate delle scommesse ritenute troppo rischiose, usiamo un eufemismo, per un club che doveva almeno centrare la zona Champions.

Retroscena Giuntoli Spalletti

Giuntoli, insieme al presidente De Laurentiis, la scorsa estate pianifica la rivoluzione lasciando che Insigne, Mertens e Ospina si liberino a parametro zero e costruendo, attraverso le cessioni di Koulibaly e Fabian Ruiz, il tesoretto per gli investimenti. Il diesse scova Kvara, Olivera, crede in Simeone e Ostigard per allungare la panchina, «rischia» e scommette su Kim. Poi, arriva il gesto decisivo, si legge sul Corriere dello Sport, lascia tutto in mano a Spalletti che riesce a plasmare una squadra forte, affamata e vincente.