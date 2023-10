Notizie Calcio Napoli - E’ stato accolto con affetto Carlo Ancelotti al suo ritorno a Napoli, anche se non sono mancate parentesi spiacevoli come cori contro o un benvenuto non proprio affettuoso malgrado la professionalità in azzurro e il signore che si è dimostrato pure successivamente. Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, anche la Curva B ieri non si è risparmiata con dei fischi a inizio partita: non troppo convinti in realtà, ma pur sempre fischi.