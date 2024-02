Il gesto da capitano vero di Di Lorenzo alla vigilia di Cagliari-Napoli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista della delicata sifda di oggi alle 15:00 tra Cagliari e Napoli:

"Il mare della Sardegna ha il suo “perché” anche alla fine di febbraio, ma l’ultima spiaggia che attende oggi pomeriggio (ore 15) il Napoli alla Unipol Domus di Cagliari è tutt’altro che attraente: un po’ per il ritorno imperioso del generale inverno e soprattutto per l’enorme valore della posta in palio, già vitale per le residue ambizioni stagionali degli azzurri. La disperata rincorsa alla zona Champions deve infatti cominciare subito - oppure mai più... - e Giovanni Di Lorenzo ha interpretato da perfetto capitano la delicatezza del momento, decidendo di viaggiare nonostante la squalifica al seguito dei compagni".