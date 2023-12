Il Frosinone schianta il Napoli e giustamente viene elogiato dalla Gazzetta: "Un'impresa per la storia"

Ultime notizie Napoli - Un’impresa per la storia. Mai il Frosinone era arrivato ai quarti di Coppa Italia, Anzi, già il passaggio agli ottavi era stato una prima volta. Ne parla la Gazzetta dello Sport dopo lo 0-4 al Napoli.

La squadra di Di Francesco ha compiuto un vero capolavoro eliminando il Napoli al Maradona:

"Di Francesco non lesina uno sguardo al percorso in A dei ciociari, torna sulla notte da sogno al Maradona. «E’ una impresa, ma dentro questa vittoria c’è tanto lavoro. Abbiamo mantenuto sempre i nostri principi e dimostrato grande consapevolezza, anche chi ha giocato poco ha disputato una grande prestazione». Elogi al carattere dei suoi giocatori, sul piano personale anche il grande riscatto come allenatore"