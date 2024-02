Il Fatto Quotidiano - Perquisizione della Guardia di Finanza a casa di John Elkann: caccia ai conti offshore

Serie A - Perquisizione della Guardia di Finanza a casa di John Elkann. Come si legge sul Fatto Quotidiano, la Guardia di Finanza ha sta setacciando tutti i conti offshore proprio della famigli Agnelli. Il tutto è avvenuto alle prime ore del mattino dello scorso giovedì.

Ecco cosa si legge sul Fatto Quotidiano:

"Non solo fiduciarie, notai di fiducia e casseforti: la Guardia di Finanza, a caccia dei conti offshore della famiglia, ha perquisito anche la casa di John Elkann, dove si è presentata, su mandato della Procura di Torino, per acquisire “supporti informatici”, “personal computer”, “computer portatili”, hard-disk” e “altre apparecchiature adatte alla conservazione di dati”. La perquisizione è stata estesa anche alle segretarie personali di Elkann, Paola Montaldo e Tiziana Russi, alla ricerca di “messaggi di testo”, “posta elettronica”, “file di interesse investigativo” e “altre tracce comunque pertinenti al reato”. È una prima volta assoluta per un Agnelli".