Il doppio messaggio di Spalletti e De Laurentiis ai giocatori del Napoli

Da domani Napoli in ritiro permanente. Ovvero a oltranza, a tempo indeterminato. Chiaro, punitivo. Ma pure per dare una scossa, forse, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

"Nessun ammutinamento. Qui siamo davanti a un allenatore che ha in pugno lo spogliatoio sotto il profilo della leadership, al contrario di Ancelotti che invece non lo aveva affatto. E ne pagò il prezzo. La squadra non ha reagito alla comunicazione, nonostante il mal di pancia di molti che non comprendono la decisione perché considerano l'obiettivo Champions praticamente raggiunto. Ma De Laurentiis e Spalletti hanno voluto mandare un messaggio: vietato sbagliare ancora. E magari ce ne sta anche un altro: non vi state comportando bene, state rovinando tutto quello che di buono è stato fatto fino ad adesso e allora vi mettiamo sotto chiave"