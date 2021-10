Il designatore arbitrale Rocchi: "Var? Se un direttore di gara rifiuta la review non arbitra più"

Serie A - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di A e B, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Centrale VAR unica a Lissone, un bel lavorare.

"Sarà la casa degli arbitri, il VAR è la migliore innovazione del calcio, e qui al momento entrano solo i migliori. Il 18 faremo qui il raduno, per portare tutti e perché proprio questo posto possa essere da stimolo per tutti a fare meglio".

Errori, però, ce ne sono stati, anche nell’ultimo turno. In ordine, Handanovic-Defrel.

"Non mi piace parlare del singolo episodio. Diciamo che quello rientra fra gli episodi soggettivi, va lasciata l’interpretazione dell’arbitro in campo".

Può un arbitro rifiutare una review?

"Noi, qui, sentiamo tutto: se lo fa non arbitra più. Non una giornata, non arbitra proprio più. Questi ragazzi hanno grande qualità, vi chiedo di sostenerli, perché sono bravi. Dateci una chance, riporteremo l’Italia in cima all’Europa arbitrale. Ne guadagnerà anche il calcio italiano".