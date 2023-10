Il dato mostruoso di Zielinski in quest’avvio di stagione

Notizie Calcio Napoli - Prestazione da leader assoluto di Piotr Zielinski contro il Real Madrid: una prestazione di grande personalità con la fermezza e freddezza di presentarsi anche dal dischetto.

Zielinski, avvio di stagione super col Napoli

Ma non è solo la gara contro il Real Madrid a far parlare di sé ma proprio l'intera stagione. Come infatti evidenzia per esempio il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il polacco ha già fornito 22 passaggi chiave in 7 partite di campionato.

Koopmeiners e Luis Alberto per esempio, due giocatori di assoluta qualità e trascinatori delle proprie squadre, sono fermi a 16. Doveva andar via quest'estate, tentato dagli arabi e non solo, ma alla fine è rimasto e ora sta facendo le fortune di una squadra che si è ritrovata anche grazie all sue intuizioni.