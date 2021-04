Il Crotone non ha intenzione di presentarsi a Napoli già sconfitto! CorSport: se sconfitta deve essere, che sia con onore

Napoli Calcio - Il Crotone non ha nessuna intenzione di presentarsi al cospetto di un favorito Napoli già sconfitto, sente il dovere morale quantomeno di provarci. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Se sconfitta deve essere che sia un sconfitta con onore, che il Napoli abbia vita difficilissima per conquistare questi tre punti. Folla di gente in campo ieri per il tecnico Serse Cosmi che ha lavorato con tutti gli effettivi della rosa eccetto Pedro Pereira e Reca che sono impegnati con le nazionali, si sono visti anche Luperto e Ounas che erano gli ultimi due fermi ai box. Ha recuperato Magallan e anche Cigarini lavora regolarmente con i suoi compagni da qualche giorno. Vederli in campo dal primo minuto? Per Cosmi sarebbe un sogno, invece al momento non appare possibile”