Il Chelsea si tira indietro per Osimhen: il nuovo allenatore Maresca ha cambiato i piani

Calciomercato Napoli - Brutte notizie di mercato per il Napoli che sperava anche nel Chelsea per la vendita di Victor Osimhen, ma l'arrivo di Enzo Maresca in panchina ha cambiato i piani di mercato e Osimhen non rientra più tra gli obiettivi. Come conferma Il Mattino, il Chelsea, che poteva mettere tutti d'accordo perché proprietario del cartellino di Lukaku (Big Rom vuole ritrovare Conte e resta il primo obiettivo del tecnico leccese), non è più interessato ad Osimhen. La trattativa per uno scambio che avrebbe soddisfatto tutti è tramontata sul nascere.