Il Centro - Inchiesta ritiri Napoli e Bari in Abruzzo: ipotesi pagamento illecito. Manca il turismo

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Centro racconta ulteriori dettagli sull'inchiesta aperta dalla Procura dell'Aquila in merito ai fondi stanziati per ospitare il Napoli in ritiro presso Castel di Sangro.

Ecco cosa scrive il quotidiano Il Centro

"La Procura contabile dell’Aquila indaga sul ritiro a Castel di Sangro e Roccaraso delle squadre del Napoli e del Bari, presiedute rispettivamente da Aurelio De Laurentiis e dal figlio Luigi: l’ipotesi è che il pagamento del ritiro, deciso dalla Regione Abruzzo per attirare turisti, sia illecito. In particolare la giunta di centro destra presieduta da Marco Marsilio ha stanziato per il Napoli un milione e 200 mila euro per ogni anno di ritiro pre campionato dal 2020 fino al 2025 rinnovabili, per un costo complessivo di 14 milioni di euro; inferiore la somma destinata al Bari.

Si tratta di somme stanziate in maniera irregolare anche perché il ritorno in termini di turismo non ci sarebbe, almeno finora; vero è che negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza sanitaria e delle limitazioni agli spostamenti, il turismo è stato in crisi in tutta Italia.

Il pm contabile ha notificato gli inviti a dedurre, equivalenti agli avvisi di garanzia; la Regione avrà modo di esporre le proprie ragioni, dopodiché la Procura valuterà se chiedere il giudizio per danno erariale o l’archiviazione. Nel frattempo la polizia giudiziaria acquisirà i dati relativi agli altri ritiri delle due squadre, per esempio quello del Napoli a Dimaro, in Trentino, per fare un confronto tra le somme eventualmente stanziate dalle amministrazioni locali per richiamare turisti. Se emergessero forti disparità rispetto all’Abruzzo ciò costituirebbe un elemento a favore dell’accusa"