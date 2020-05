Il calcio riparte, CorrSera: dopo lo strappo di alcuni governatori, il ministero si è adeguato. Via agli allenamenti individuali

Serie A - Dopo il lungo intervallo, cominciato il 9 marzo con la sospensione del campionato, pare stia per iniziare il secondo tempo del calcio. Per le squadre di serie A, da oggi sarà possibile riprendere gli allenamenti individuali nei centri tecnici. L’accelerazione l’ha data il ministero dell’Interno, sulla spinta di alcuni governatori regionali che avevano già approvato una ripartenza allargata ai calciatori.

Come riparte Il Corriere della Sera:

"Un via libera condizionato, pur sempre però un piccolo passo avanti. Ricominciare ad allenarsi singolarmente non deve far pensare a una ripresa certa del campionato. Alla prima tappa dovranno seguirne altre. Gli allenamenti collettivi o quanto meno a gruppi allargati il 18 maggio e poi, se possibile, riprendere a giocare a metà giugno. La strada è lunga e disseminata di timori, a dettare l’agenda è il coronavirus e il rischio di una risalita della curva dei contagi non si può escludere. Si riprende a correre con l’opzione della serrata definitiva, per nulla scongiurata. La tendenza sul riavvio degli allenamenti individuali è un po’ la stessa del resto d’Europa, anche se dubbi e angosce dilagano. In Spagna c’è una forte spinta da parte dei club per tornare a giocare, meno dai calciatori i cui rappresentanti sindacali sostengono che il protocollo varato dalle autorità non dia sufficienti garanzie. In serie A le prime squadre a ricominciare saranno Lecce e Sassuolo. I calciatori al campo andranno da soli, con la loro borsa, si alleneranno, senza pallone né attrezzi, mantenendo le distanze dai compagni, poi doccia a casa e lavatrice con i panni sporchi. Tra le big la prima a ripartire è l’Inter, domani a gruppi differenziati alla Pinetina. Stesso giorno e stesse modalità per il Bologna e per la Juve che però non ha tutti a disposizione. Napoli, Lazio, Roma e Milan prima eseguiranno i tamponi poi riapriranno. Il Torino farà le visite e giovedì si allenerà. Altre società, tra cui la Fiorentina, attendono chiarimenti sul protocollo sanitario prima di autorizzare gli allenamenti. Si aspetta pure un confronto tra governo, Figc, Federazione Medico Sportiva sul protocollo per gli allenamenti collettivi del 18 maggio".