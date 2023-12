Il Cagliari prepara la sfida al Napoli, Ranieri ha un dubbio in attacco

Ultime notizie Napoli - A Napoli con lo stesso spirito dei minuti finali contro il Sassuolo, ma con meno sana follia e maggiore razionalità. Questo il Cagliari di Claudio Ranieri, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Claudio Ranieri ha provato a tracciare la via per il suo Cagliari:

"Dopo la rimonta ai neroverdi va alla caccia di continuità per la salvezza. I sardi non hanno mai fatto punti fin qui contro una big del campionato e Ranieri chiede ai suoi di credere nell’impresa. Il dubbio di formazione fino all’ultimo sarà sulla presenza o meno di Lapadula in attacco, con il peruviano che è stato operato al naso dopo la botta ricevuta con il Sassuolo"