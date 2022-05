"Il budget va rivisto, sennò falliamo", ADL categorico sui conti: le cifre del bilancio SSC Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla nuova strategia aziendale imposta da Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda i conti del bilancio della SSC Napoli ed anche al budget fissato per le operazioni di calciomercato.

De Laurentiis

Conti bilancio SSC Napoli: le cifre

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sul bilancio del Napoli:

"Aurelio De Laurentiis aveva lanciato l’allarme: «Il budget va rivisto, sennò falliamo». Parole forti, forse troppo per uno dei club italiani meno indebitati. Ma il patron del Napoli sapeva già che il bilancio 2020-21 era in profondo rosso: 58,9 milioni di perdite, il peggiore della sua gestione, per un totale di 78 milioni bruciati tra il 2019 e il 2021. A preoccuparlo di più era il trend di redditività degli ultimi anni. Al di là del Covid, la dinamica costi-ricavi è andata via via peggiorando, per effetto degli incrementi della spesa e della dipendenza da premi Champions e plusvalenze. Nel 2020-21 gli stipendi (154,5) e gli ammortamenti (111,4) hanno superato del 50% il fatturato caratteristico. Due anni di fila fuori dall’Europa che conta hanno inciso parecchio. Ecco perché il ritorno in Champions nel 2022-23 è stato accolto con un grande sospiro di sollievo".