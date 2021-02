Il bersagliere Gasperini e quei turni di guardia nelle caserme di Napoli

Ultime calcio - Nel plotone calciatori dello scaglione «1979» era tra i più assidui agli allenamenti. Era un bersagliere attento alle regole del servizio militare, ma anche un professionista esemplare per essere pronto a scendere in campo la domenica in serie B con la maglia del Palermo, guidato da Giancarlo Cadé. Gian Piero Gasperini ha condiviso la stagione 1979-80 con la naia a Napoli.

