Il Bayern Monaco si tira fuori dalla corsa a Osimhen: non presenterà nessuna offerta irrinunciabile

Napoli - Troppi, secondo il Bayern Monaco, i 150 milioni richiesti da De Laurentiis per Osimhen. Il club bavarese non è abituato a fare questo tipo di valutazioni e per questo non presenterà nessuna offerta irrinunciabile come vuole ADL. A detta de Il Mattino il club tedesco si è tirato fuori dalla corsa per Osimhen.