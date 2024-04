Il Barcellona vuole Kvaratskhelia e Lobotka! Laporta si è espresso in prima persona

Calciomercato Napoli - Ogni giorno si rincorrono notizie dell'interesse dei top club di mezza Europa sui pezzi pregiati del Napoli. Perché ora anche Kvaratskhelia e Lobotka come Osimhen piacciono in giro. Il Barcellona di Laporta ha messo nel mirino proprio Kvaratskhelia e Lobotka. Kvara, però, ha un contratto con il Napoli fino al 2027 e De Laurentiis a fine stagione proverà a blindarlo, prolungando almeno per altri due anni l'accordo con il georgiano. Inutile dire che l'eventuale fumata bianca è propedeutica ad un adeguamento sostanziale del suo ingaggio che attualmente è tra i più bassi della rosa azzurra (1,5 milioni a stagione). Jugeli non lo ha mai detto apertamente, ma è chiaro che si aspetta un trattamento alla stregua di quello che è stato riservato ad Osimhen a dicembre scorso quando ha allungato di un altro anno il suo legame con il Napoli (passando da 4,5 milioni a stagione ai 10 attuali). Lo conferma Il Mattino.