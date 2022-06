Il Barcellona attende una cosa prima di sferrare l'attacco decisivo a Koulibaly! Sfuma l'idea Pjanic

Koulibaly-Barcellona, secondo l'edizione odierna di Repubblica la squadra blaugrana è una vera e propria ossessione per il centrale senegalese. Mai presa in considerazione l'ipotesi rinnovo con il Napoli. Sembra però che i blaugrana attendano una novità per poter sferrare l'attacco decisivo. Ecco quanto riportato:



"Il Barcellona considera Koulibaly l’obiettivo primario della difesa, ma devono prima far quadrare i conti per sferrare l’assalto decisivo e presentare un’offerta al Napoli. De Laurentiis lo valuta 40 milioni di euro e non accetta contropartite tecniche: l’ipotesi Pjanic non è mai decollata anche perché il centrocampista è reduce da un’annata difficile al Besiktas e sembra lontano dagli standard di rendimento offerti a Roma ( con Spalletti) e alla Juventus".