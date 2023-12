Il 4-3-3 ha smesso di funzionare come un orologio svizzero e senza Osimhen almeno per un mese è arrivata probabilmente l’ora di cambiare strada per il Napoli di Mazzarri. Secondo le ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport si andrà per un modulo tattico più umile e meno spregiudicato. Si va per l'ipotesi reale del 3- 5- 2, prendono quota anche il 4-3-1-2 e 4-4-2.