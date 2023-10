Idea di Garcia: Lindstrom titolare a Berlino, lui conosce già il calcio tedesco!

Domani sera si gioca Union Berlino-Napoli, terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Ultime notizie. Oggi sul quotidiano La Repubblica si avanzano alcune ipotesi sulla formazione del Napoli, evidenziando come l'allenatore Rudi Garcia stia pensando ad una importante novità nel reparto offensivo. Nonostante Matteo Politano stia vivendo un grandissimo momento di forma, infatti, l'allenatore francese potrebbe decidere di farlo riposare - anche in vista del big match con il Milan nel fine settimana.

Lindstrom

Al suo posto a Berlino potrebbe quindi giocare titolare Jesper Lindstrom, "determinato a gettare via l’etichetta di oggetto misterioso che al momento gli resta appiccicata addosso". A sostegno di questa ipotesi, Repubblica scrive: "La Bundesliga è stata la sua casa sportiva per due stagioni con la maglia dell’Eintracht Francoforte, quindi l’obiettivo è far bene a Berlino per guadagnare considerazione nel mondo Napoli. L’inizio del danese è stato difficile, ma resta l’investimento del mercato estivo (25 milioni)".