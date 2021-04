"Ibrahimovic viola le regole sulle scommesse". Accuse dalla Svezia, rischio maxi-squalifica!

Ultimissime notizie Serie A. Brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante svedese del Milan, accusato di aver violato le regole sulle scommesse sportive. L'accusa arriva direttamente dalla Svezia, dove il quotidiano Aftonbladet scrive che Ibra avrebbe infranto il codice etico FIFA e UEFA, in quanto co-proprietario del marchio di scommesse sportive Bethard.com.

Ibrahimovic e calcioscommesse

Ecco quanto riportato oggi dal Corriere della Sera: "Le regole vietano agli atleti che partecipano alle competizioni Fifa e Uefa di avere interessi finanziari in società che si occupano di gioco d’azzardo. L’amministratore delegato di Bethard, Erik Skarp, ha confermato che Ibrahimovic possiede tramite la sua Unknown Ab il 10% delle quote della società di scommesse basata a La Valletta, che stando all’ultimo rapporto relativo al 2019 ha realizzato un profitto al netto delle tasse di quasi 30 milioni di euro. La federcalcio di Stoccolma, scrive sempre Aftonbladet, era a conoscenza del problema tre anni fa e la situazione sarebbe stata un ostacolo al rientro di Ibra in Nazionale già per il Mondiale 2018".

Verrà aperta di certo un’inchiesta e, nel caso in cui fosse confermato l’illecito, Zlatan Ibrahimovic rischia grosso: si va da una multa da 100mila euro fino a una squalifica choc di tre anni.