Ibrahimovic salta il Napoli, Gazzetta: cerca l’accelerata che lo riporti in campo per la prossima partita di Europa League

Ultime calcio Napoli - Zlatan Ibrahimovic desidera tornare al centro della scena per meriti sportivi, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Ibra cerca l’accelerata che lo riporti in campo per la prossima partita di coppa. I numeri del Milan con o senza Zlatan non sono così differenti, ma la sensazione è che con Ibra di nuovo disponibile tutti, dallo staff ai tifosi, sarebbero molto più tranquilli. Resta il fatto che con lo svedese in campo il Milan ha vinto il 56,35% di partite: è tutt’altro che scontato che possa tornare arruolabile per la seconda sfida agli inglesi, ma è l’obiettivo che Zlatan si è posto”