Fiorentina, Iachini: "Napoli? E' la squadra del momento, rifilano gol a tutti: pronti a fare la nostra gara"

SERIE A - Giuseppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Cagliari-Fiorentina: "Adesso dobbiamo pensare al prossimo impegno, incontreremo la squadra del momento, che rifila a tutti gli avversari, ogni volta, diversi gol. E noi dovremo essere pronti. La Fiorentina, per me, non è una squadra qualsiasi. Qui oltre all’aspetto professionale, con la lucidità che ci ho sempre messo, c’è anche un lato umano che non può essere sottovalutato. Quando sono stato richiamato, ci aspettavano dieci partite e un calendario complicato. La mia è stata una partecipazione emotiva maggiore, alla luce dell’affetto speciale che ho per Firenze e per i tifosi"