I violenti rovinano ancora una volta un momento di sport: vanno individuati i delinquenti

Napoli - Brutte scene che si sono viste a Verona prima ancora della partita Hellas Napoli. Le forze dell'ordine hanno lavorato in un modo impeccabile per contenere gli ultras che sono arrivati quasi allo scontro. Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha commentato l'accaduto: «Ancora una volta i violenti rovinano quello che dovrebbe essere un momento di sport. Questo non è tifo. I delinquenti che si macchiano di atti così gravi vanno individuati e puniti severamente, con il Daspo e il carcere. Basta tifo violento».