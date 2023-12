I tifosi dell'Inter festeggiano intonando ‘O surdato ‘nnammurato! Gazzetta: Inzaghi ha digitato la parola scudetto sulla tastiera del campionato

Ultime notizie Napoli - Quando i tifosi dell’Inter lo chiamano a gran voce e lui ringrazia, il più ormai è fatto. Simone Inzaghi ha digitato la parola scudetto sulla tastiera del campionato. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Simone Inzaghi si è ripreso con forza la testa della classifica, l’ha fatto con l’ennesima trasferta perfetta della stagione:

"L’Inter è riconoscibile, ha la serenità imposta dal suo allenatore che la porta a gestire anche i momenti più complicati. L’Inter non si scompone come non si scompone Inzaghi.

Destinazione scudetto, pure se Inzaghi ha voglia di togliersi sassolini: «Adesso diranno che l’Inter non ha rivali, ma dopo il primo tempo di Lisbona si parlava d’altro, erano pronti altri articoli... Questa è una vittoria importante, e la dedico ai tifosi».

Quelli presenti al Maradona, dopo la partita, festeggiano intonando ‘O surdato ‘nnammurato"