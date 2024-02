I tifosi del Napoli stanno vicino alla squadra: il gesto in vista di Genoa e Barcellona

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla doppia sfida casalinga prevista tra sabato e mercoledì con Genoa e Barcellona:

"Resta ancora uno spiraglio per uscire in extremis dal tunnel e l’esempio alla squadra sono pronti a darlo in massa i tifosi, che nonostante l’amarrezza stanno prendendo d’assalto il botteghino per la sfida di dopodomani pomeriggio ( ore 18) contro il Genoa al Maradona. I biglietti sono infatti andati a ruba e restano in vendita solo poche centinaia di posti nelle curve inferiori e nella tribuna Nisida, col sold out che sarà ufficiale al massimo entro stesera".