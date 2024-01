I tifosi del Napoli non hanno gradito le parole di Osimhen sul futuro: tutti si aspettano una replica sul campo

Napoli - Osimhen annuncia praticamente il suo addio da Napoli e arrivano novità sulla reazione dei tifosi e della società. Questo quanto scrive Il Mattino:

Intanto i tifosi del Napoli non hanno gradito le ultime frasi di Osimhen, si sono sentiti traditi dall'attaccante che lo scorso anno ha trascinato la squadra di Spalletti verso la conquista del terzo storico scudetto. Di sicuro il suo ritorno in città sarà utile per capirne innanzitutto lo stato d'animo. Durante l'arco di questa stagione, infatti, a Victor sono stati concessi permessi e libertà che raramente si erano visti nell'era De Laurentiis e ora i tifosi si aspettano una replica sul campo, alla sua maniera, dimostrando che pure se dovessero essere gli ultimi mesi insieme lo saranno ad altissimi livelli.