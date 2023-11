I gol subiti dal Napoli portano alla mente due stagioni complicatissime

Ultime notizie Napoli - I problemi del Napoli si concentrano soprattutto sulla fase difensiva. Lo dimostrano i numeri: il Napoli ha il secondo attacco del campionato, mentre soltanto la settima difesa della Serie A. Ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Gli azzurri hanno subito dodici gol in dieci giornate, Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Bologna e Monza vantano una retroguardia più efficace, il Napoli condivide il settimo posto con Lazio, Torino e Verona.

“La media è di 1,2 gol a partita in media subiti, un dato che si mantiene sullo stesso livello includendo anche la Champions League perché il Napoli ha subito sedici gol in tredici gare ufficiali. Riguardo al campionato, dodici reti incassati in dieci partite rimanda ai numeri di annate complicate. Aveva subito dodici gol nelle prime dieci giornate il Napoli nella seconda annata di Benitez (2014-15) chiusa al quinto posto e addirittura tredici nella stagione 2019-20, quella dell’ammutinamento, dell’avvicendamento tra Ancelotti e Gattuso conclusa con la settima posizione”