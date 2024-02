I numeri di Osimhen che fanno paura. Ma l'addio non sarà un tradimento

Ultime notizie Napoli - Il Napoli è stato costretto a giocare quasi metà stagione senza Osimhen e la classifica racconta bene gli effetti dell’astinenza da Victor. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ieri Osimhen è tornato uragano, travolgendo il Sassuolo:

"Osimhen ieri è entrato nel cerchio ristrettissimo dei giocatori in doppia cifra col Napoli per quattro campionati di seguito, in compagnia di Diego e di Sallustro. Numeri che fanno paura: dal giorno del rientro in campo, solo Haaland ha segnato quanto Osimhen tra i giocatori dei top cinque campionati europei. Victor darà l’anima per il Napoli, poi saluterà come da accordi. Per una scelta condivisa, non per tradimento"