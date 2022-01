Hirving Lozano ha risposto sul campo, con la doppietta di Bologna, alle critiche scatenatesi dopo l’espulsione in Coppa Italia con la Fiorentina, giovedì scorso.

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante latino-americano non ha fatto polemica ma è stato eloquente un like messo sotto un post del giornale “Bolavip Mexico”, che ha scritto: “Speriamo abbiano imparato la lezione. I messicani sono esperti nel chiudere le bocche...”.