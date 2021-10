I cinque motivi dietro il primato imbattuto del Napoli in Serie A

Napoli Calcio - Il Napoli regina tra le big d'Europa, l'unica capolista a punteggio pieno dopo il ko del Psg in Francia e quello del Benfica in Portogallo in riferimento ai tornei continentali più importanti. Ne parla Il Mattino elencando cinque punti molto importanti.

L'IMPREVEDIBILITÀ: “Una squadra che riesce fare bene cose diverse mutandole a seconda dell'avversario e dei momenti delle partite ed è capace di applicare più sistemi di gioco nella stessa gara. Un Napoli difficile da leggere per gli avversari, il tecnico può contare sulla profondità della rosa”

PALLE INATTIVE: “Quattro gol sono arrivati dagli sviluppi di calci di punizione, uno da calcio angolo, più i due rigori di Insigne per un totale di sette reti”

L'ARMA OSIMHEN: “Il centravanti è l'arma in più con i suoi attacchi continui della profondità alla linea difensiva avversaria: scatti su scatti, imprendibile per la sua velocità e la sua forza fisica”

IL MOTORE: “La capacità di strappare in profondità non è solo di Osimhen, gli azzurri hanno un grande motore di squadra perché in tanti riescono a cambiare marcia lanciandosi in avanti palla al piede: Lozano, Politano, Zielinski, Ounas e Anguissa”

L'EQUILIBRIO: “L’equilibrio che la squadra riesce a mantenere anche quando è in svantaggio: contro la Fiorentina è arrivata la seconda vittoria in rimonta in campionato”