Notizie Calcio Napoli - Tonfo Napoli al Maradona e tornano a piovere tantissimi punti interrogativi.

Napoli-Fiorentina, i cambi di Garcia non convincono

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, tra le varie cose non convincono nemmeno le sostituzioni di Rudi Garcia che prima passa al 4-2-3-1 inserendo Raspadori per Anguissa dopo mezz’ora e poi torna al 4-3-3 rinunciando a Politano fino a quel momento tra i migliori. Come se non bastasse, nell’ultimo quarto d’ora decide di privarsi di Osimhen per l’assalto finale.