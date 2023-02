I calciatori salvano la Samp: bel gesto per dare respiro ai conti del club

Calcio Napoli - I calciatori salvano, per ora, la Sampdoria. Come è noto il club blucerchiato è in grandi difficoltà economiche e deve scongiurare una penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi. Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Alla fine però gli stipendi dovrebbero essere pagati regolarmente anche grazie a un accordo tra la società e gli stessi calciatori che di fatto rinunceranno per il momento all’intera mensilità di dicembre che potranno recuperare attraverso i bonus di fine stagione in caso di salvezza. Un’intesa non scontata che testimonia la grande partecipazione anche emotiva alle vicende blucerchiate da parte degli stessi calciatori"