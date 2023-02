I 5 calciatori del Napoli a cui Spalletti ha cambiato la vita

Calcio Napoli - Quanto è cresciuto il Napoli nei singoli grazie a Spalletti scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che evidenzia come la mano del tecnico abbia migliorato in maniera esponenziale calciatori il cui potenziale era rimasto inespresso per alcuni difetti di natura tattica e non solo. Ora il loro valore è aumentato a dismisura sul mercato.

Quanti calciatori ha migliorato Spalletti

Il primo della lista, per Gazzetta, è Di Lorenzo la cui media voto è passata da 6,31 a 6,36. ma la novità più importante è che il capitano non è soltanto un semplice regista ma funge da regista aggiunto in molte azioni. Un altro calciatore che ha migliorato il suo rendimento è Rrahmani passando da una media voto di 6,16 a 6,42. A centrocampo poi ci sono Anguissa e Lobotka diventati autentici pilastri dell'undici di Luciano. Infine spicca poi l'enorme lavoro fatto su Osimhen che adesso si è completato sotto tutti i punti di vista.