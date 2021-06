Hunziker: "Tiferò Italia, stasera andranno in gol Insigne e Bonucci"

Euro 2020 - Michelle Hunziker ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "I miei primi sedici anni li ho vissuti in Svizzera, ma ormai l’Italia è entrata nella mia anima, è veramente dura fare un pronostico. Ero un bambina, avevo 6 anni quando partii per la mia prima vacanza in Italia, a Gatteo Mare, con mia madre che guidava il Maggiolino rosso senza aria condizionata, e teneva pure i finestrini giù perché aveva i capelli cotonati, ma io ero felice per l’atmosfera che avrei trovato, il gelato al fiordilatte che in Svizzera non esisteva, le sale giochi, la musica… per me la Romagna era come andare alle Maldive. E ancora oggi ci torno volentieri".

E allora chi segna questa sera?

"Non sono così esperta, ma qui c’è Marco Francone, uno dei professori di educazione fisica di “Iron Bootcamp” che mi suggerisce. Ecco, mi dice Insigne con un tiro a giro e Bonucci su calcio d’angolo: non succede, ma se succede sai che ridere!"