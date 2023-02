Calciomercato Napoli, pericolo Juventus per Hojlund! Sondaggio bianconero con gli agenti: i dettagli

Calciomercato Napoli - Rasmus Hojlund è considerato uno degli attaccanti più intriganti del futuro. Il centravanti dell'Atalanta sta disputando un'ottima stagione, tanto da aver attirato anche le attenzioni del Napoli in caso di addio estivo ad Osimhen.

Hojlund, la Juve sfida il Napoli

Su Hojlund, tuttavia, non c'è solo il club di De Laurentiis. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, anche la Juventus si sarebbe fiondata sull'attaccante danese classe 2003: i bianconeri potrebbero salutare Vlahovic per circa 90 milioni e stanno provando ad anticipare le concorrenti per il giocatore dell'Atalanta. Il quotidiano riporta i primi sondaggi esplorativi con l'entourage di Hojlund, seguito anche da Arsenal, Borussia Dortmund e Real Madrid: il suo prezzo è praticamente triplicato ed ora ci vorranno non meno di 45-50 milioni per strapparlo ai bergamaschi.