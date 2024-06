Hojbjerg-Napoli, triplo sì! Conte lo conosce perfettamente

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport rilancia il nome di Pierre-Emile Hojbjerg per il Napoli e per questo motivo che ora può accadere di tutto in vista delle prossime settimane.

Hojbjerg-Napoli, le ultime sul ritorno di fiamma

Hojbjerg è nella lista del Napoli già dallo scorso gennaio, nel mirino del ds Manna che lo voleva alla Juve e di Antonio Conte che lo conosce profondamente per averlo allenato al Tottenham: Pierre-Emile Hojbjerg, 28 anni, danese, torna nel mirino del club azzurro e questa volta ha una tripla convergenza di gradimento, insomma, fermo restando costi, circostanze e affollamento della rosa: la squadra, tutto sommato, farà soltanto campionato e Coppa Italia nella prossima stagione e dunque gli acquisti saranno mirati.