Hojbjerg-Napoli, il Tottenham s’è deciso a dialogare: le ultime sulla trattativa

Trattative complicate sono quelle relative a Fofana e Soumaré per il centrocampo ma un po' meno sembra esserlo quella per arrivare al danese Pierre-Emile Hojbjerg.

Napoli su Hojbjerg, trattativa più semplice per il centrocampo

Come riporta Il Corriere dello Sport, il Tottenham s’è deciso a dialogare, andranno verificate le basi. E poi al Napoli converrà pure industriarsi per l’anno che verrà, quello che dovrà vivere senza Piotr Zielinski, tra cinque giorni uomo libero di accordarsi con chi ne riconosca il valore e ne assecondi le legittime richieste: per la successione, tutte le strade conducono a Udine e a Lazar Samardzic.

