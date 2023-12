Hojbjerg il favorito a centrocampo: dovrà anche sostituire Anguissa

Per il Napoli l'altra priorità del mercato è il centrocampista. Hojbjerg più di Fofana, questa la classifica di gradimento per l'uomo che di fatto dovrà anche sostituire Anguissa in partenza per la coppa d'Africa. Il tutto senza dimenticare Samardzic che resta l'opzione tatticamente più interessante perché forte fisicamente ma anche bravo in zona gol. L'Udinese vuole provare a bloccarlo, ma la sensazione è che De Laurentiis proverà a chiudere direttamente con Pozzo per battere la concorrenza sul tempo e portare subito a Napoli uno dei giovani più interessanti del campionato di serie A.

Â