"Ho grande fiducia in lui, sono convinto che sarà un importante nel Napoli". Mazzarri lancia una candidatura

Ultime notizie Napoli - «Lindstrom — spiega l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri — non ha i 90 minuti e c’è anche Zerbin che si sta allenando bene». Il tecnico annuncia la prima staffetta a destra sull’esterno d’attacco. Ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

A centrocampo candida Cajuste se dovesse mancare Lobotka:

“«Ho grande fiducia in Cajuste, è arrivato quest’anno, sono convinto che da qui a poco sarà un giocatore importante del Napoli. Ha tante qualità». In attacco, per sostituire il bomber nigeriano il favorito è Raspadori su Simeone. Gli episodi non girano a favore del Napoli e Mazzarri lo rimarca”