"Ho due responsabilità": spunta la confessione di De Laurentiis su Garcia

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'addio di Rudi Garcia:

"Il presidente del Napoli aveva provato a evitare il ribaltone in panchina in tutti i modi, trasferendosi per circa un mese armi e bagagli al Konami Training Center di Castel Volturno, nel vano e allo stesso tempo obbligato tentativo di sostenere il frastornato allenatore francese. «Ho due responsabilità: aver puntato su di lui in estate e non essere riuscito a stargli più vicino » . Ma nemmeno il commissariamento era bastato per invertire la tendenza e si è reso quindi necessario il ritorno a sorpresa di Walter Mazzarri".