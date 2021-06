"«Ho controllato adesso», poi il dubbio tra contatto e contrasto. Spuntano i labiali del VAR di Inter-Juventus nel 2018

Ultime Serie A - È spuntato il video della sala Var di Inter-Juventus del 28 aprile del 2018. Ma sono trentacinque secondi di filmato muto. Come racconta Il Mattino, le immagini sono comparse tra gli atti del procedimento in corso a Bologna per una querela per diffamazione che Rizzoli, Orsato e Valeri hanno presentato contro il programma Le Iene.

Inter-Juve, si riapre il caso Pjanic «Cancellato l'audio degli arbitri»