Hertha Berlino-Demme: De Laurentiis non si smuove dalla sua valutazione del cartellino, le cifre

Calciomercato Napoli - Tra il Napoli e l'Hertha Berlino è in atto un braccio di ferro per quanto riguarda la valutazione del cartellino di Demme. Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport:

"Diego Demme attende l’Hertha. Vuole Berlino, vuole la Germania e una fascia di capitano promessa insieme con un triennale da un milione e mezzo nettamente inferiore rispetto a un’ultima stagione con il Napoli da 2,4 milioni. Il club tedesco continua a sperare di riuscire a portare a casa il primo obiettivo di questo mercato, ma la cessione in prestito di Serdar al Verona potrebbe non bastare: Adl chiede un milione e mezzo per il cartellino".