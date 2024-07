Hermoso-Napoli: previsto nuovo incontro nei prossimi giorni, cosa filtra

Il Napoli e l'entourage di Mario Hermoso continuano a trattare. Come si legge su Tuttosport non c'è ancora l'intesa sull'ingaggio. Hermoso, svincolatosi dall'Atletico Madrid, chiede 5 milioni netti a stagione per tre anni.

Calciomercato Napoli: novità Hermoso

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport: