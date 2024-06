Hermoso-Napoli, c'è l'accordo per un triennale con opzione: i dettagli e le cifre

Il Napoli di Antonio Conte è a caccia di difensori per rinforzare il pacchetto arretrato. Hermoso è uno di quelli che stuzzica la fantasia dei dirigenti azzurri, obiettivo individuato ancor prima dell’avvento del tecnico.

Accordo con Hermoso, i dettagli

Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’era qualche perplessità per le richieste del difensore, dal momento che è svincolato dall’Atletico Madrid. Non appena Conte è riuscito a parlargli, la situazione si è messa in discesa con lo spagnolo che ha raggiunto l’accordo per un triennale, con opzione per il quarto anno, a 3 mln a stagione. Nei prossimi giorni Manna dovrebbe incontrare l’intermediario del giocatore per sistemare i dettagli.