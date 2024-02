Hellas Verona, Baroni pensa a Noslin e Tavsan titolari contro il Napoli!

Ultime notizie in vista di Napoli-Hellas Verona. Oggi il Corriere di Verona in edicola fornisce gli ultimi aggiornamenti in casa gialloblu.

"Allenamento ieri mattina per il Verona, che ha proseguito la preparazione della partita contro il Napoli, in programma domenica alle 15 alllo stadio Maradona. Di fronte, l'Hellas troverà tre ex: Rrahmani (titolare), Simeone e Ngonge (che dovrebbero partire dalla panchina). Nel Verona, le scelte di Marco Baroni restano da valutare sulla base di quanto dirà il finale di mercato, in entrata e in uscita. Probabile la conferma di Tijjani Noslin al centro dell'attacco. Un'ipotesi da considerare è l'impiego dal primo minuto di Elayis Tavsan, schierato a gara in corso con il Frosinone".