Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito a David Hancko, obiettivo del Napoli per la difesa:

"E in queste ore chi sta dando una grande mano alla causa azzurra è Ciccio Calzona con David Hancko: 25 anni e 20 milioni per prenderlo dal Feyenoord. È stato chiesto a Calzona un parere: lo ha promosso a pieni voti. E Hamsik, altro paladino azzurro in terra di Slovacchia, ha iniziato a tessere la tela".